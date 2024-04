Luis Alberto dalle polemiche al gol decisivo a Genova | la Lazio adesso rivede la zona Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Almeno visivamente, laè di nuovo a contatto con l’elite della Serie A. Dopo settimane difficili, mesi difficili, in cui si era piombati sul finire della gestione Sarri intorno all’ottava-nona posizione, con la seconda vittoria di fila, decisa dache sette giorni fa annunciava l’addio e stasera segna e dimostra comunque il grande attaccamento a una maglia che veste ormai da diversi anni, la squadra ora guidata da Tudorla: -3 dalla Roma, anche se con una partita e mezza in più, sesto posto provvisorio e vantaggio sull’Atalanta, anch’essa con due partite da recuperare. Insomma, nulla è stato aggiustato per davvero, ma questa è la strada. E se la vittoria sulla Salernitana era scontata, quella in casa di un Genoa lanciatissima per nulla. Però ...