LIVE – Paolini-Rybakina 2-5 - quarti Wta Stoccarda 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale del WTA 500 di. Tredicesima nel ranking, settima nella Race: Jasmine sta vivendo una settimana da urlo e l’ha dimostrato dando seguito alla vittoria contro Errani, piegando in due set l’insidiosa Jabeur. Ora servirà però un’impresa contro, quarta forza del seeding e giocatrice di grande talento, anche se la terra battuta non è la sua superficie preferita. 1-1 i precedenti tra le due, anche se a dir la veritàha vinto il primo lo scorso anno a Roma per poi ritirarsi nel secondo set a Cincinnati e dare forfait prima di scendere in campo a Dubai.partirà sfavorita secondo i bookmakers; ...