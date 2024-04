LIVE Arnaldi-Ruud 1-2 - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | subito contro-break del ligure!

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-RYBAKINA Fuori di circa 3 metri la prima di servizio. 0-15 AAH largo ancora di poco l’inside out di. 2-1 Si è difeso sulla riga. Il nastro stavolta ha dato una mano, tocco sul recupero diche fa il paio con il punto precedente.!! 15-40 UUH altra “oscenità” di tocco del norge. Volèe di rovescio alta e abbastanza comoda malamente in rete. 15-30 Risposta di rovescio in rete sulla seconda. La rimpiangerà? 0-30 PAUROSO rovescio diagonale di. Punto da “tennis parade”! 0-15 Bruttissimo slice, veramente MAL SENTITO, da. Ok il vento a favore, ma l’ha toccata davvero male il norvegese. 2-0 Altro ...

