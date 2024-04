Le soluzioni tattiche al vaglio del mister

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Spinti da un pubblico straordinario, gli Aquilotti dovranno assolutamente tornare alla vittoria nel derby per alimentare le speranze di salvezza.D’Angelo sta vagliando varie, in primis il 4-3-2-1, ma anche il ritorno al 3-4-2-1 ante-Parma. Nel primo caso Mateju tornerà a stazionare a destra, con Hristov e Nikolaou centrali e Elia sulla sinistra. In mediana troveranno posto Nagy, Salvatore Esposito e Bandinelli, mentre sulla trequarti stazioneranno Verde e Kouda, con Pio Esposito terminale offensivo. Si spera nel ritorno in campo, in corso d’opera di Di Serio; out Muhl in aggiunta allo squalificato Falcinelli, prima convocazione stagionale per Wisniewski dopo il grave infortunio patito in ritiro. Nelle fila della Sampdoria assenti De Luca, Ferrari, Askildsen, Vieira, Benedetti e Conti. F.B.