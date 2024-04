La Strada Regia delle Calabrie - i fasti del Grand Tour tra dimore nobili e tradizioni popolari | via al progetto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Partirà sabato 20 aprile il nuovo“Lasulle tracce del, idei Borbone trae gastronomia popolare”: si intitola così ilfinanziato nell’ambito del Poc Campania 2014-2020 (linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”) che interessa la rete dei Comuni salernitani di Nocera Superiore (capofila), Cava de’ Tirreni, Scafati, Angri e Striano, insieme a Capodrise, in provincia di Caserta. L’obiettivo delche parte domani sabato 20 aprile è “realizzare – si legge in una nota – un percorso storico, culturale ed enogastronomico che, attraversando l’agro nocerino e la Campania ...