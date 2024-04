La semifinale europea in Serie B | Atalanta-Malines - il racconto di una storica prima volta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) La data di giovedì 18 aprile 2024 è da cerchiare in rosso per tutti i tifosi dell’: la squadra nerazzurra ha raggiunto per la secondanella sua storia una. L’ultima impresa è recentissima e si candida a diventare una delle più grandi degli ultimi anni. Partita con gli sfavori del pronostico, la squadra di Gasperini ha eliminato una corazzata come il Liverpool. I Reds sono una delle squadre più forti in circolazione, formata da calciatori di livello superiore e allenati da un allenatore preparato come Klopp. Laapoteosi nerazzurra è stata raggiunta nella gara di andata con il blitz ad Anfield con il punteggio di 0-3. Al ritorno la squadra di Gasperini ha gestito l’iniziale svantaggio di Salah, fino alla festa finale. Foto di Michele Maraviglia / AnsaPer ...