Il sequestro del volo 601 - la recensione | se un dirottamente aereo diventa tragicomico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lade Ildel601: la serie colombiana disponibile su Netflix racconta il più lungo dirottamento della storia, concentrandosi sull'eroismo di un'assistente di. Si dice spesso che l'sia, contrariamente a quanto si pensi, uno dei mezzi più sicuri per viaggiare, statisticamente parlando. Questo ovviamente non vale se si finisce nel bel mezzo di un dirottamento. Come dite, un evento più unico che raro? Vero, anche se negli anni '70 in Colombia era molto frequente da parte di rivoluzionari che volevano essere portati a Cuba. Tanto che uno di essi, entrato nella Storia, durò ben 55 ore attraversando sei Stati diversi. Proprio di questo parleremo nellade Ildel601, in ...