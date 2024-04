Genoa-Lazio 0-1 - gol di Luis Alberto decide il match

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 aprile 2024) I biancocelesti ancora in corsa per un posto Champions Lavince 1-0 oggi sul campo delnelche apre la 33esima giornata della Serie A. I biancocelesti si impongono con il gol di. La vittoria permette alla squadra allenata da Tudor di salire a 52 punti e di rimanere in