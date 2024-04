Freaks Out! il make up di Claudio Santamaria - una trasformazione pelosa e impegnativa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel filmOut! di Gabriele Mainetti,interpreta Fulvio, un uomo lupo che si esibisce in un circo romano, durante la seconda guerra mondiale; in realtà il suo personaggio è un uomo che soffre di ipertricosi, fisicamente forte, ma anche intelligentissimo. Un ruolo cheha abbracciato con dedizione, e affrontando unafisica che prevedeva sedute diup di circa quattro ore, che cercava di far passare leggendo molti libri. In un’intervista a Radio Italia, l’attore ha raccontato che le sedute di trucco richiedevano molte ore e per questo motivo, spesso era costretto a presentarsi nettamente in anticipo sul set. “Una volta, per girare dentro i Fori Imperiali molto presto, mi sono svegliato alle 2 del mattino. Mi hanno truccato per quattro ...