Formia Colpisce una donna e le ruba il telefono - 24enne inseguito ed arrestato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 19 aprile 2024)– Nella tarda serata di mercoledì 17 aprile a(LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di(LT), hannoun cittadinoin Italia senza fissa dimora, per rapina: l’uomo, richiedente asilo politico, gravato da precedenti di polizia per violazioni in materia di stupefacenti, dopo aver L'articolo Temporeale Quotidiano.