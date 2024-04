(Di venerdì 19 aprile 2024) L'eco delle polemiche, nate dopo l'annuncio del passaggio di Amadeus dalla Rai a, non si sono ancora spente e ciclicamente vedono coinvolto anche. Il perché è presto detto: lo showman è legato quasi a filo doppio al cinque volte conduttore degli ultimi festival di Sanremo per cui,

L'eco delle polemiche, nate dopo l'annuncio del passaggio di Amadeus dalla Rai a Discovery , non si sono ancora spente e ciclicamente vedono coinvolto anche Fiorello . Il perché è presto detto: lo ... (ilgiornaleditalia)

Fiorello e il battibecco con Discovery, l'emittente: "Non abbiamo un progetto per lui", il comico: "Neanche io" - (Libero Magazine) Nuove indiscrezioni sul futuro della tv da parte di Fiorello che questa mattina, dopo l'addio di Amadeus alla Rai, ha ironizzato su La7: «La Warner sta trattando per acquistare il ...informazione