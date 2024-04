Ferito alla schiena con un coltello durante una rapina alla fermata del tram | 21enne in codice rosso

Un uomo di 29 anni è rimasto ferito da alcuni pannelli di legno , caduti da una tettoia in costruzione, al nono piano , di un palazzo di via Martiri Palestinesi, a Cinisello Balsamo, nel Milanese. ... (ilgiorno)

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 17 aprile 2024 – schianto tra due auto alla rotatoria, coinvolto anche un bambino. L' Incidente si è verificato alla rotonda tra la 235 e via Cazzulani di Sant’Angelo ... (ilgiorno)

Aggressione in carcere: Sovrintendente della polizia penitenziaria Ferito da un detenuto - La Uilpa ha espresso preoccupazione per le condizioni in cui operano quotidianamente gli agenti della Polizia Penitenziaria, segnalando una grave carenza di personale e una gestione inadeguata dei ...viverepesaro

Keegan Murray (Kings) - 3/4 - Kiev, 19 apr. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato un attacco di artiglieria contro la comunità di Kutsurub, nell'oblast di Mykolaiv, uccidendo una donna e ferendo il marito. Lo ha riFerito il governat ...ilfattoquotidiano

Byd Seal U, debutto nazionale alla Design Week 2024 di Milano per il suv elettrico cinese - Anteprima nazionale per la BYD Seal U, nello showroom del brand cinese di Autotorino proprio dietro il Duomo di Milano. Il Suv 100% elettrico di segmento D è il quarto modello che arriva in Italia dop ...ilfattoquotidiano