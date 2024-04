Fenerbahce-Olympiakos - Bonucci sbaglia il rigore | era entrato al 122? VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’guadagna una storica semifinale di Conference League e lo fa ai calci disul campo del. Dopo la sconfitta per 3-2 dell’andata, ilvince 1-0 nei minuti regolamentari ma cade dagli undici metri. Sono cinque complessivamente i calciatori are, tra cui due vecchie conoscenze del calcio italiano. Uno è Cengiz Under. L’altro invece è un nome importante: Leonardoal? solo per calciare il penalty decisivo, si fa ipnotizzare da Tzolakis. SportFace.