Esposito torna a giocare con la Sampdoria - Pirlo | Sta bene!

(Di venerdì 19 aprile 2024) Andreaalla vigilia della sfida trae Spezia, in conferenza stampa ha aggiornato riguardo le condizioni di Sebastiano, giovane attaccante in prestito dall'Inter. RECUPERATO – Andrearecupera una pedina molto importante per questo finale di stagione. Dopo un lungo periodo indisponibile causa infortunio, lagià per la sfida contro lo Spezia potrà contare sul ritorno di Sebastiano. L'attaccante in prestito dall'Inter aveva iniziatola stagione in Serie B e tornerà a disposizione del tecnico blucerchiato. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida: «? Sta, come lui anche gli altri. Avremo la possibilità di scegliere».