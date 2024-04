E' Giorgetti il ministro più amato dagli italiani Al secondo posto Abodi e Calderone La top five

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilpiùè il titolare dell'Economia Giancarlocon il 52,2% di fiducia. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Alci sono Andrea Aboldi (Sport... Segui su affar.it

Il taglio del cuneo fiscale sarà rinnovato anche nel 2025 . Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti , a commento del via libera al DEF da parte del Consiglio dei ... (orizzontescuola)

Autonomia: Bonafè (Pd), 'Giorgetti conferma mercimonio su riforme' - Roma, 21 apr (Adnkronos) - “Le parole di Giorgetti sono molto gravi perché confermano che è in atto nella maggioranza uno squallido mercimonio a scapito dei cittadini. Fdi e Lega stanno mercanteggiand ...lanuovasardegna

Pnrr: Giorgetti, resta priorita', non diamoci zappa sui piedi con burocrazia - L'opportunita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza "dobbiamo sfruttarla evitando di darci la zappa sui piedi aggiungendoci da soli livelli di burocrazia oltre a quelli europei". (RADIOCOR) ...borsaitaliana

Big tech alla prova dei conti, il mercato vuole utili dall’Intelligenza artificiale. La Fed aspetta Pil e inflazione - Il Nasdaq è reduce da una serie negativa che non si vedeva da fine 2022: gli investitori vogliono vedere risultati dagli investimenti in Ia. Per l’Italia ...repubblica