Congedo di paternità obbligatorio | la Regione Lazio dalla parte dei papà

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 aprile 2024) La mozione, approvata all’unanimità, permetterà di estendere ile di aiutare tante famiglie. Bonus genitori separati, il sostegno economico per una specifica categoria di persone – ilcorrieredellacitta.com Un sostegno in più per tanti neoe futuri genitori. La proposta per l’estensione deldiè stata approvata quest’oggi all’unanimità dadel Consiglio regionale del, grazie a una mozione presentata dalle consigliere del Partito democratico, Eleonora Mattia e Marta Bonafoni. Uno strumento che intende agevolare non solo le neomamme nel post partum ma anche inel vivere la maternità a fianco delle loro mogli, compagne e dei bimbi, in una dimensione genitoriale quanto più possibile confortevole per entrambi. Approvata ...