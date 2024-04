Beach volley - Gottardi Menegatti volano ai quarti dell’Elite 16 di Tepic Ranghieri Carambula chiudono 13mi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non si ferma la marcia di Valentinae Martache centrano l’accesso diretto aidi finale16 diin Messico. La coppia azzurra chiude con un tris di vittorie il girone preliminare grazie al successo 2-0 sulle spagnole Liliana/Paula. Partita durissima quella tra azzurre e iberiche fin dalle prime battute.scattano avanti 16-13 ma vengono raggiunte sul 16-16. Si gioca punto a punto: le azzurre si vedono annullato un set ball, ne annullano uno alle spagnole e poi al terzo tentativo24-22. Nel secondo set partenza a razzo di Liliana/Paula (4-8), poi break azzurro per il 12-9. L’altalena prosegue con il 5-0 per le iberiche chesul 13-15. le italiane non mollano e ...

