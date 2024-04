Armani - ipotesi quotazione in Borsa o nozze per la successione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lo scorso settembre aveva affermato che mai avrebbe venduto ai francesi che da decenni fanno incetta di brand italiani del lusso, oggi Giorgiocambia toni e non esclude più nulla per il futuro della sua creatura. Il re della moda, apre in particolare a due scenari: la possibilità che il suo gruppo confluisca in un agglomerato più grande, oppure unain. Nel primo caso significherebbe seguire il destino di marchi come Gucci o Fendi, finite rispettivamente negli scrigni di Kering e di Lvmh. Le multinazionali del lusso guidate da alcuni degli uomini più ricchi del mondo: la prima da François-Henri Pinault e la seconda Bernard Arnault. Il valore dell’indipendenza è stata finora “trainante” perma è necessario “adattarsi ai tempi” e quindi non si può “escludere nulla”, ha ammesso all’agenzia ...

