Wta Rouen 2024 | programma - orari e ordine di gioco venerdì 19 aprile

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tutto pronto per una nuova giornata di tennis sulla terra del torneo Wta 250 di, in Francia. Si parte alle 11:30. Sul centrale, dopo la sfida di doppio, il primo match del singolare sarà tra Sloane Stephens e Yue Yuan, rispettivamente numero 6 e 4 del seeding. Di seguito, ecco ile l’didi19. CENTRE COURT Dalle 11:30, Marozava/Zimmermann – Bains/Lumsden A seguire, (6) S. Stephens – (4) Y. Yuan A seguire, A. Rus – M. Linette A seguire, E. Ruse – da definire A seguire, (3) A.Kalinina – (5) M. Andreeva COURT 1 Dalle 15:30, Murray Sharan/Piter – Babos/Khromacheva SportFace.

WTA 250 Rouen, Trevisan esce di scena al secondo turno - La toscana non riesce a dare continuità al successo ottenuto all'esordio su Naomi Osaka e si arrende ad Anhelina Kanilina ...tennisitaliano

WTA Rouen, Caroline Garcia strapazza Schmiedlova, eliminate Burel e Gracheva - In attesa di Martina Trevisan, che scenderà in campo tra pochi minuti contro l'ucraina Anhelina Kalinina, si sono svolte altre quattro partite valide per gli ottavi di finale. Nei match odierni, vitto ...oasport

Wta Rouen - Trevisan eliminata. Tsitsipas ok a Barcellona, Ruud per Arnaldi - In Germania la numero uno Swiatek non si fa sorprendere. Torna Raducanu: vola ai quarti e giocherà ora con la polacca ...tennisworlditalia