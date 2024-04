Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)DEL 18 APRILEORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-PER L APRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIOEN NORD; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E IL BIVIO PERSUD, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 568 IN DIREZIONE NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PROVOCA DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DA CASTELNO FINO A SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SULLA STESSA PONTINA CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, ...