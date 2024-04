Verona-Udinese sabato 20 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sfida della parte bassa della classifica tracon implicazioni salvezza in una volata sempre più serrata per rimanere in serie A che coinvolte sette squadre racchiuse in sei punti. I veneti hanno raccolto un prezioso pareggio 2-2 contro l’Atalanta rimontando i bergamaschi nel secondo tempo con i gol di Lazovic e Noslin InfoBetting: Scommesse Sportive e