Tragedia a Ostia - uomo precipita dal terzo piano | inutili i soccorsi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Suicidio anella giornata nel pomeriggio ieri. Unè morto dopo essereto daldi una palazzina.purtroppo i. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118. Suicidio a, sul posto carabinieri e ambulanza – Foto non collegata ai fatti (ilcorrieredellacitta.com)Aveva 52 anni e sembra soffrisse di crisi depressive l’rinvenuto senza vita nella giornata di mercoledì a, sul litorale romano. E’ successo in Viale Capitan Casella. Il 52enne, romano, sarebbe caduto daldi una palazzina della zona e l’impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sconcerto e disperazione tra i residenti del quartiere. Sul posto, oltre ...

