Rosario D’Onofrio - l’ex procuratore capo degli arbitri condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere | l’inchiesta sul maxi-traffico di droga

D'Onofrio, l'ex procuratore degli arbitri condannato per traffico internazionale di droga a 5 anni e 8 mesi - L'ex procuratore capo dell'Aia (l'Associazione Italiana Arbitri), Rosario D'Onofrio, è stato condannato a Milano a 5 anni e 8 mesi ...corriereadriatico

Traffico internazionale di droga, condannato l’ex procuratore capo degli arbitri Rosario d’Onofrio - Milano, dovrà scontare 5 anni e 8 mesi nell’ambito di una maxi inchiesta che ha portato a una raffica di arresti. Per l’accusa durante il lockdown, avrebbe anche indossato la divisa di ex ufficiale de ...ilgiorno

Former refs prosecutor D'Onofrio gets 5 years and 8 months - Rosario D'Onofrio, former chief prosecutor of Italian Referees' Association AIA, was sentenced in Milan Thursday to five years and eight months in jail as part of an investigation into an alleged maxi ...ansa