Rettori Crui - ' l' agenda non la decide chi contesta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Nel caso di interruzioni o fenomeni di intolleranza, si decida di svolgere eventi in altra modalità (per esempio online) ma si eviti di cancellarli: l'delle università non la decida chi": è una delle linee del documento approvato oggi dallasulla sicurezza negli atenei. Nel documento si chiede di rispondere allezioni "non diminuendo, o eliminando, le occasioni di confronto, ma al contrario proponendo occasioni anche aperte alla cittadinanza e dedicate ai temi controversi, da svolgersi nel modo più inclusivo", di "comunicare con chiarezza alla stampa e alla cittadinanza la natura degli eventi e la politica culturale che li sorregge". Ievidenziano, tra le altre, queste proposte e richieste: innanzitutto ci si impegni a promuovere l'uso della diplomazia scientifica ...