(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - “C'è la necessità di avere una legislazione chiara, che oggi innon esiste. Oggi consultiamo posta elettronica, web, ci iscriviamo a corsi di formazione e utilizziamoche da qualche parte devono risiedere. Ecco, io preferireiin, perché la nostra legislazione suiè una legislazione molto più evoluta e tra le prime al mondo”. Lo dice Francesco, vicesindaco delladi Milano, durante gli “Stati generali delle ingegnerie digitali”, organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano all'Acquario civico. “Un secondo tema è avere chiari i soggetti che devono assumere le decisioni e fornire strumenti per le esigenze del ...

Privacy, Vassallo (Città metropolitana): "Vorrei che i cloud con i dati fossero in Italia" - “C’è la necessità di avere una legislazione chiara, che oggi in Italia non esiste. Oggi consultiamo posta elettronica, web, ci iscriviamo a corsi di formazione e utilizziamo cloud che da qualche parte ...adnkronos

DARIO Vassallo INVITA L'ATTORE ROCCO PAPALEO A LEGGERE LA SUA FAVOLA "MARATEA E LA FOCA MONACA" - Cultura: “Voglio ufficialmente invitare il talentuoso attore Rocco Papaleo a unirsi a noi quest'estate a Maratea per una lettura molto speci ...cilentonotizie

La Fondazione Vassallo ricorda i Carabinieri Pastore e Ferraro - In occasione della presentazione del libro “Maratea e la Foca Monaca” di Dario Vassallo che si è svolta alla Camera dei Deputati la Fondazione Vassallo ha voluto ricordare i due carabinieri scomparsi ...telecolore