Pier Silvio Berlusconi - MFE-MediaForEurope continua a crescere | Siamo tornati ad assumer - per una questione etica – Video

Caro Direttore, ti ringrazio per l’articolo di stamattina. Poiché ci sono stati ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Altro che Mediaset per Belen Rodriguez che a breve lancerà ufficialmente il suo nuovo progetto: i fan sono in delirio. Dietro ogni crisi è possibile trovare una grande opportunità, questo è ciò che ... (cityrumors)

Dividendo Mfe-Mediaset sale a 0,25 euro per azione - Per il 2023 Mfe distribuirà un dividendo di 0,25 euro per azione contro i 0,05 dell'anno precedente. I ricavi netti consolidati nel 2023 sono stati pari a 2.810 milioni, in crescita dello 0,3% rispett ...ansa

Mfe aumenta i profitti nel 2023 e stacca un dividendo di 25 centesimi - Il gruppo di Cologno mantiene i ricavi del 2023 a oltre 2,8 miliardi, anche grazie alla spinta della pubblicità in Italia: +8% nell’ultimo trimestre. I flussi di cassa si attestano a 280 milioni ...milanofinanza

"Rifiutai milioni e rimasi a Viale Mazzini" - A proporre il passaggio a Vespa è stato Silvio Berlusconi, richiesta poi rinnovata dal figlio e ad, Pier Silvio, dopo la morte del padre.ilgiornale