MOVIOLA – Roma-Milan - Celik in ritardo | per Marciniak è rosso diretto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallorossi, avanti di due gol (tre considerato anche quello dell’andata), si ritrovano però con un uomo in meno per l’espulsione diretta di. Il terzino gialloferma con le cattive Leao che si stava lanciando pericolosamente verso la metà campo avversaria. Prima prova a fermarlo con una spallata e poi entra in netto. Per l’arbitro, il polacco, è un grave fallo di gioco e intenzionale e quindi estrae il cartellino. Il Var conferma la scelta:in dieci per oltre un’ora di gioco. SportFace.