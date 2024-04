Mimit - Confartigianat - CNA e Casartigiani insieme per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si è tenuto questa mattina a Palazzo Piacentini il convegno "Artigianato cuore del Made in Italy", organizzato dal ministeroImprese e del Made in Italy in collaborazione cono, CNA e. Al centro dell'incontro il nuovo sistema dieuropeodi origine geografica per i(non agricoli), su cui il ministero si sta adoperando per assicurare la piena operatività del nuovo regime che partirà il 1 dicembre 2025, adottando le norme di trasposizione necessarie per integrare la disciplina nel nostro sistema giuridico a partire dalle disposizioni contenute nella Legge Quadro per il Made in Italy, approvata a dicembre 2023. In questa fase, il ministero ...