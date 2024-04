Milioni di ragazze in Africa perderanno il vaccino HPV dopo il problema della produzione Merck

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 18 aprile 2024) Problemi nelladelHPV di, importante casa farmaceutica, non riuscirà a fornire quest’anno tutte le dosi promesse delHPV a causa di interruzioni nella. Ciò comporterà che circa 1,5diin paesi poveri non saranno più in grado di ricevere la vaccinazione. Ritardi e conseguenze Gavi e l’UNICEF sono stati informati checonsegnereà solo il 63% delle dosi pattuite per il 2024, lasciandodisenza copertura. Il ritardo nel ricevere le dosi coincide con l’età limite per la vaccinazione per molte di loro, impedendo loro di ricevere protezione in L'articolo proviene da News Nosh.