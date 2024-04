LIVE Paolini-Jabeur - WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurra al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-TRUNGELLITI (2° MATCH DALLE 11.00) LADI TREVISAN-KALININA (5° MATCH DALLE 11.30) 40-40 Lungo il rovescio di. Parità. 40-30 Jasmine si arrampica sul lob dell’avversaria colpendo bene con lo smash. 40-15 Scappa via la risposta di dritto della toscana. 30-15 Prima centrale vincente della tunisina. 15-15 Peccato. In corridoio il dritto inside in di Jasmine, che aveva in mano le redini dello scambio. 0-15 Decolla il dritto diin uscita dal. 1-0 Game. Scappa via il dritto della tunisina, che si appresta ora a servire. 40-0 In corridoio il rovescio dal centro di. 30-0 Prima vincente della ...