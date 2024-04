La 'Pietà di Gaza' vince il World Press Photo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'immagine di una donna palestinese in lutto che tiene in braccio la sua nipotina, uccisa in un attacco israeliano nella Striscia di, ha vinto ilLa foto del reporter della Reuters Mohammed Salem mostra Inas Abu Maamar mentre culla il corpo di sua nipote di cinque anni, Saly, uccisa insieme a sua madre e sua sorella da un missile che ha colpito la loro casa a Khan Younis in ottobre. La foto è stata scattata 10 giorni dopo l'inizio del conflitto. "E' stato un momento potente e triste e ho sentito che l'immagine riassumeva in senso lato ciò che stava accadendo nella Striscia di", ha detto Salem, "è un'immagine davvero profondamente commovente", ha affermato la presidente della giuria Fiona Shields. "Una volta che lo vedi, ti rimane in mente. E' come una sorta di messaggio