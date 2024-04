JAPANNEXT svela il suo nuovo monitor da gaming curvo da 37,5? con qualità dell’immagine eccezionale

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un’immersione totale è ciò che offre ildella società giapponesecon il suodada 37,5 pollici UWQHD. Appositamente progettato per i giocatori più esigenti, questoè la scelta perfetta per coloro che non vogliono compromessi tra le prestazioni di gioco e l’immersione grazie alle dimensioni dello schermo. Progettato per ridefinire gli standard dell’esperienza visiva, questopresenta la tecnologia IPS all’avanguardia, garantendo colori vividi e angoli di visione eccezionali. Con un impressionante refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta ultra veloce di 1ms, ogni dettaglio viene riprodotto con chiarezza cristallina, offrendo un’esperienza di gioco fluida e ...