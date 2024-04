Incendiarono cinque macchine tra Montalto Uffugo e Cosenza | arrestati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nella mattinata odierna idella Compagnia di Rende (CS) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti di, entrambi di 49 anni, indagati in ordine ai reati di incendio aggravato in concorso. I due, infatti, agivano secondo distinti ruoli, il primo quale mandante mentre il secondo quale esecutore materiale dietro un corrispettivo in denaro. Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati che sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca ...