Gp di Cina - Sprint Race e gara in tv | come vedere in diretta e in chiaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Il Mondiale di Formula 1 2024 fa tappa a Shanghai per il Gp della, quinto appuntamento stagionale, in programma domenica 21 aprile su un tracciato ‘misterioso’ dopo gli interventi sull’asfalto. Il circus torna indopo 5 anni di assenza per il primo weekend che propone ladell’anno in un campionato sin qui dominato dalla Red Bull di Max Verstappen – 3 vittorie e altrettante doppiette in 4 gare – e dalle ambizioni della Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il programma, intv su Sky Sport e in differita insu Tv 8, obbliga le squadre ad impegni ravviti, senza possibilità di errori e eventuali correzioni. Una sola sessione di prove libere venerdì 19 aprile precede le qualifiche per la ...

Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina , perché questo weekend andrà in scena anche la prima sprint del 2024 con il nuovo ... (ilfattoquotidiano)

Il Mondiale fa tappa a Shanghai Il Mondiale di Formula 1 2024 fa tappa a Shanghai per il Gp della Cina , quinto appuntamento stagionale, in programma domenica 21 aprile su un tracciato 'misterioso' ... (sbircialanotizia)

Come vedere le qualifiche del GP F1 Cina in streaming dall'estero - Le Qualifiche del GP di Formula 1 in Cina saranno trasmesse in streaming dal sito ufficiale di TV8: per vederle dall'estero serve una VPN.ilsoftware

LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: prove libere all’alba, la Ferrari vuole avviCinarsi alla Red Bull - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il venerdì del GP Cina in tv/streaming - La presentazione del GP Cina - Numeri e statistiche GP Cina Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE de ...oasport

F1 | Haas aggressiva: nuovo fondo in Cina e altre modifiche a Miami - Ma a differenza della Scuderia, la squadra satellite del Cavallino ha varato un piano di sviluppo più accelerato di Maranello. Le prime novità che vedremo in Cina riguardano il fondo, le brake duct ...it.motorsport