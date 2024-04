Girona-Cadiz sabato 20 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici I catalani vogliono blindare il terzo posto

Nel girone di ritorno il Girona non è comprensibilmente riuscito a tenere la stessa irreale nota del girone d’andata ma i catalani hanno davvero avuto un calo vertiginoso nelle gare in trasferta: ... (infobetting)

Girona-Cadice: minuto per minuto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...sport.sky

Iván Martín regresa al once del Girona ante un Cádiz con tres cambios - Girona, 20 abr (EFE).- La titularidad de Iván Martín, baja por sanción en la derrota ante el Atlético de Madrid (3-1), es la única novedad en el once de Míchel Sánchez para el partido de este sábado ...infobae

Girona - Cádiz, en directo: LaLiga EA Sports, en vivo hoy - Sigue el Girona vs Cádiz, hoy en vivo y en directo online, partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, a través de AS.com.as