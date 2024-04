Ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli sfida Varfolomeev in Coppa del Mondo Farfalle a caccia del colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nella terza tappa delladel2024 di, che andrà in scena a Baku (Azerbaijan) nel weekend del 19-21 aprile. Riflettori puntati su, reduce dal quarto posto nel concorso generale di Sòfia e dalla vittoria nella finale di specialità con le clavette in occasione dell’appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante disputato lo scorso fine settimana. L’azzurra ha alzato il livello rispetto a quanto visto nella prova di apertura ad Atene e sta seriamente scaldando i motori in vista dei grandi appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei a fine maggio e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. La fuoriclasse marchigiana è attesa dal roboante duello con la tedesca Darja ...