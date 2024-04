Formazioni Liga 32a giornata 2023/2024

(Di giovedì 18 aprile 2024) ProbabiliLa32a. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . In Champions League il ... (ilveggente)

Liga, il Girona batte 4-1 il Cadice e si qualifica aritmeticamente per un posto in Europa - Una prima volta a quasi 100 anni dalla sua fondazione. Dopo un campionato di altissimo livello, il Girona si è aggiudicato con sei giornate di anticipo la certezza di un posto nelle prossime competizi ...sport.sky

Liga - 32esima giornata: Valencia-Betis 1-2 - Il Betis ha superato per 2-1 in trasferta il Valencia per 2-1 nella gara valida per la 32ma giornata di Liga. Ospiti in vantaggio con Perez al 19', pareggio di Pepelu al 66' e gol decisivo di Perez al ...napolimagazine

Liga - Vittoria per il Rayo Vallecano, Osasuna battuto 2-1 - Il Rayo Vallecano ha superato in casa per 2-1 l'Osasuna nella gara valida per la 32ma giornata di Liga. Ospiti in vantaggio al 29', pareggio di Chavarria al'8' e rete della vittoria di Palazon all'84' ...napolimagazine