Fine vita | Bonaccini - battaglia sulla pelle delle persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Si è passato il limite. Non solo si negano i dirittiriconosciuti dalla Corte costituzionale, ma si fapoliticadi pazienti che si trovano in condizioni drammatiche. L'Emilia-Romagna difenderà i propri atti e soprattutto il diritto di un paziente ina decidere per sé, senza dover chiedere il permesso al Governo e alla destra". Così Stefanosu Facebook commenta il ricorso al Tar del Governo contro le delibere regionali sul