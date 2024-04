Feuromed - Scannapieco Cdp | Pnr - sfida da cogliere In arrivo al Sud 200 miliardi nei prossimi anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per il Mezzogiorno il Pnrr “non è unama lada. Il Mezzogiorno è cresciuto negli ultimidello 0,2 per cento all’anno. Se non si fanno riforme che permettono all’Italia, e al Mezzogiorno, dei tassi di crescita più alti allora siamo fuori”. Lo ha detto parlando con i giornalisti a margine del lavori dil’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario. Un percorso di crescita che deve essere aiutato “con strumenti finanziari ma anche rafforzando sempre più la Pubblica amministrazione. Il Mezzogiorno è destinatario di circa 200di euro e questi vanno utilizzati bene, facendo le cose giuste e dando una buona infrastrutturazione al Paese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.