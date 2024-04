(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – “In un quadro di priorità,suiprivati e pubblici delle aree metropolitane fornisce deiambientali moltoe deiancora più. C’è soprattutto bisogno di una struttura di accompagnamento pubblica che aiuti verso questo risultato e che produce benefici in tutti i due frangenti”. A dirlo

Agli Stati generali delle ingegnerie digitali: “C’è bisogno di una struttura di accompagnamento pubblica per un risultato che produca benefici” “In un quadro di priorità, lavorare sui grandi ... (sbircialanotizia)

Edilizia, assessore Maran: "Lavorare su grandi condomini per risultati sociali importanti" - Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - “In un quadro di priorità, lavorare sui grandi condomini privati e pubblici delle aree metropolitane fornisce dei risultati ambientali molto importanti e dei risultati ...affaritaliani

Ventimiglia, Edilizia pubblica: completata prima parte intervento edificio via Gallardi - Investimento totale di 5 milioni di euro per ottenere 59 alloggi rinnovati e compatibili con le normative di sostenibilità ambientale ...telenord

Pluriclassi, c’è la deroga per Castelvecchio Subequo e Caramanico. Ma si lavora al futuro - Non ci sarà l’accorpamento delle classi per l’anno scolastico 2024-2025 nei due comuni montani. Si lavora a un dossier da portare a Roma ...laquilablog