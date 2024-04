Droga - proposta shock sindaca Amsterdam | Venderla in farmacia e studi medici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - "L'unico modo per combattere il traffico die le sue conseguenze disastrose sull'economia e la sicurezza" di"è la vendita della cocaina e dell'ecstasy nelle farmacie o attraverso un canale medico-sanitario". E' lache arriva dalladi, Femke Halsema. Durante un'intervista la prima cittadina, 57 anni, in carica dal 2018, ha inquadrato il problema della lotta al traffico diche vedee l'Olanda come crocevia internazionale lamentando la mancanza nel Paese di una discussione "più pragmatica o economica e non solo moralista" sulle droghe. "Penso che alcune droghe siano pericolose e penso anche che sia saggio ridurne l'uso. Ma noto anche - ha precisato - che ...