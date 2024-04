Drees e Sommer e lo studentato inaugurato a Torino oggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Inaugurata stamattina , a, Beyoo - Taurasia Living, la nuova residenza universitaria firmata da Patrizia SE. uno dei principali investitori immobiliari e asset manager europei. Lo sviluppo L'investimento - che era stato annunciato a settembre 2022 e il cui valore si attesta tra 70 e 80 milioni di euro - si trova in via Moretta, sul sito dell'ex fabbrica Diatto e vicino alla metropolitana Racconigi. Il progetto si sviluppa su circa 13mila mq di spazio residenziale e su sei piani. In cinque sono distribuiti i 582 monolocali (che variano tra i 20 e i 33 mq) completamente arredati. Per gli ospiti anche l'uso di aree comuni, quali palestra, sala cinema, sala giochi, aule studio e sale da pranzo condivise. La struttura, dotata di pannelli solari per l'illuminazione delle aree comuni, è certificata Leed. Sarà gestito da CRM con il marchio ...