Capossela - Kenny Garret - Marcoré e Lella Costa a Time in Jazz 2024?

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (askanews) – Dall’8 al 16 agosto si rinnova l’appuntamento conin, il festival internazionale creato (nel 1988) e diretto da Paolo Fresu, che si snoderà, come sempre, tra il suo paese natale, Berchidda (SS), e altri centri e località del nord Sardegna; quindici quelli coinvolti quest’anno: Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, Puntaldia, San Teodoro, Tempio Pausania, Tula, Viddalba. Giunto alla sua trentasettesima edizione,inpropone un programma fitto di eventi non solo musicali, che stavolta si riconosce sotto il titolo ‘A Love Supreme’, preso in prestito da quello dello storico disco di John Coltrane: ‘Un inno all’amore universale e alla pace oltre che un’invocazione al Divino che travalica il sacro e ...