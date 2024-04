Bufale sulla Rai | da Repubblica di tutto - di più Viale Mazzini | Nessun sorpasso da Mediaset

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 aprile 2024)diRai, sintomo di una presunta crisi nera diflop di ascolti dovuti a TeleMeloni. Con una nota ufficiale la Rai smentisce seccamente la notizia diffusa, neanche a dirlo dacon un titolo sparato: “Rai, il cda ammette ildi. La fuga delle star spaventa la tv pubblica. Il quotidiano diretto da Molinari non si smentisce per accanimento e fantasia nella sua quotidiana crociata contro la maggioranza. e ne contano tante. Come quando alzò il polverone contro il Tg1 meloniano che avrebbe oscurato Schlein e Pd con il classico titolo ad effetto. Notizia basata su dati sbagliati forniti per errore dall’Osservatorio di Pavia sulle presenze ...