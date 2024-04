Boxe - Giacomo Giannotti disintegra Vauchok e avanza agli Europei | prova convincente

(Di giovedì 18 aprile 2024)si è reso protagonista di un eccellente esordio2024 di, incominciati oggi a Belgrado (Serbia). Il pugile italiano ha giganteggiato contro il rognoso bielorusso Vadzimnei sedicesimi di finale della categoria di peso fino a 63,5 kg. L’azzurro ha costantemente pressato l’avversario, non lasciandosi intimorire dall’altezza del rivale e insistendo nell’azione soprattutto con un buon gancio destro e un bel jab sinistro, mostrati a più riprese nel corso dei nove minuti del combattimento. Il 22enne, alla sua prima apparizione in una rassegna continentale tra i grandi, ha trovato spesso il berso, facendo male al rivale soprattutto al volto e riuscendo a doppiare i colpi con una grande tecnica ai fianchi di Vauchouk. Il reggiano ...

