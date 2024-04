Borsa | l' Europa rallenta dopo Wall Street - Milano +0,1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le Borse europee proseguono positivel'avvio di. Seduta senza particolari spunti con gli investitori che guardano al lieve miglioramento del Pil della Germania. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ed i timori di una escalation. Grande attenzione anche alle parole che arrivano dai banchieri centrali sull'allentamento della politica monetaria. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,1%. Si mette in mostra Madrid (+0,8%). Bene anche Parigi (+0,2%),, Londra e Francoforte (+0,1%). In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 143 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,91%. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0648 sul dollaro. L'evoluzione delle due guerre creano tensioni sulle materie prime. Il petrolio è in rialzo con il Wti che ...