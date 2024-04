Bonucci entra al 120? e sbaglia il rigore Meglio con l’Inter in Supercoppa…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Fenerbahce è uscito ai quarti di finale di Conference League contro l’Olympiakos ai calci di. Leonardoto per battere dal dischetto, ma ha incredibilmenteto. Forse erarivivere la situazione vissuta controtre anni fa in Supercoppa Italiana. RICORDI – Leonardoal? eildecisivo dei quarti di finale di Conference League tra Fenerbahce e Olympiakos. I greci passano il turno proprio con la lotteria dopo la sconfitta per 1-0 di oggi ad Istanbul. Il 3-2 della gara d’andata ha permesso all’Olympiakos di conquistare questo grande risultato. La notizia però non è questa, perché averrà automatico un ...