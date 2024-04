Basket - come sta il Presidente FIP Gianni Petrucci?

(Di giovedì 18 aprile 2024) Vittima lo scorso 6 aprile di un incidente automobilistico Sospiro di sollievo in casa Fip. Dopo l’incidente automobilistico che ha visto protagonista il numero uno Giovanni, arrivano buone notizie. Con un comunicato “la FIP rende noto che ilfederale, che dovrà osservare ancora alcuni giorni di convalescenza, è stato dimesso oggi pomeriggio dall’Ospedale San Camillo di Roma. In linea con le previsioni mediche effettuate già nelle prime ore del ricovero, il decorso ha seguito un iter regolare durante il quale si sono evidenziati miglioramenti quotidiani”. Sono anche arrivate le parole del: “Dopo le mie dimissioni dal San Camillo di Roma – ha detto – desidero davvero ringraziare tutto il personale che mi ha prestato soccorso e cure in questi giorni difficili. A partire dalla ...

