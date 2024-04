Avellino - appalto senza gara a una radio e sponsorizzazioni fuorilegge | la fotografia del sistema nelle carte sul sindaco arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) È solo una costola di una più ampia inchiesta sul “Festa” quella disvelata dalle 108 pagine dell’ordinanza firmata dal gip diGiulio Argenio, che accogliendo quasi in toto le richieste del pm Vincenzo Toscano (vistate dal procuratore Domenico Airoma) ha messo agli arresti domiciliari ildimissionario del capoluogo irpino. Restano sullo sfondo, citate solo di striscio, le accuse di associazione a delinquere che vedono Gianluca Festa in cima a un oliato meccanismo di appalti e affidamenti truccati per favorire sodali e amici e viaggiare spedito verso la rielezione il prossimo giugno. Prima che la corsa si fermasse con le perquisizioni di marzo, l’esplodere dello scandalo e le successive dimissioni. L’ordinanza fa emergere alcuni degli appalti contestati e dei metodi utilizzati dall’ormai ex primo cittadino per ...