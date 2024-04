Atletica - Europei | ecco Illuminate - la canzone ufficiale di Roma 2024?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) A 50 giorni dal via dei CampionatidiLeggera, la European Athletics ha presentato “”, ladell’evento in programma dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico. Il brano, scritto e cantato dalla cantautrice inglese Grace Davies, è caratterizzato da un pianoforte pulsante e una batteria trascinante, mentre si sviluppa un ritornello euforico. “Sono molto lusingata di essere stata contattata per scrivere ladei CampionatidiLeggera, non solo come artista ma anche come autrice“, ha commentato Davies. L’evento di giugno rappresenta l’appuntamento più ...